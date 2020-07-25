مجلس المطارات الدولي يطلق برنامجًا للإجراءات الصحية داخل الصالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قال مجلس المطارات الدولي (ACI)، إنه أطلق برنامج الاعتماد الصحي في المطارات؛ للمساعدة خلال تقييم الإجراءات الصحية الجديدة وفقًا للمعايير العالمية التي تم إدخالها نتيجة لوباء كورونا، ويوفر البرنامج للمطارات تقييمًا لمدى توافق إجراءاتها الصحية مع توصيات مجلس الطيران المدني الدولي (ICART)، كما يركز على صحة الركاب والعاملين داخل المطار.

وأضاف لويس دي أوليفيرا، المدير العام لمجلس المطارات، أن جائحة كورونا أوقفت صناعة المطارات على المستوى العالمي، وسوف يساعد البرنامج الخاص بصحة المطارات لدينا على استعادة ثقة الركاب في السفر الجوي، ومن أجل إعادة الثقة في الصناعة مرة ثانية لا بد من طمأنة الركاب بأن المطارات تعطي الأولوية للصحة والسلامة وتوفر مرافق آمنة وصحية.

وتابع لويس دي أوليفيرا: يتماشى التقييم للبرنامج مع التوجيهات الصحية التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي، ووكالة الطيران الأوروبية، ولمساعدة المطارات على تحديد أولويات بيئة آمنة وصحية للركاب والموظفين، مشيرًا إلى أن الموضوعات التي يغطيها البرنامج هي التنظيف والتطهير، والإبعاد الجسدي (حيثما كان ذلك ممكنًا وعمليًّا)، وحماية الموظفين داخل صالات المطار، والتخطيط المادي، واتصالات الركاب مع العاملين والمرافق التي يستخدمها الركاب.