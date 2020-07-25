قبل انطلاقها غدًا.. ١٠ محظورات بالدعاية الانتخابية للـ"الشيوخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تبدأ فترة الدعاية الانتخابية بانتخابات مجلس الشيوخ، وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين، غدًا الأحد.

ونص القرار على أن تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى، وحتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتُحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.

ويرصد "الخليج 365"، قائمة محظورات الدعاية الانتخابية وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للإنتخابات، كالتالي:

حظر تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، مراعاةً للتباعد الاجتماعي؛ لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا.

حظر الدعاية التي تتضمن التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

يحظر على المرشحين استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، واستخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة في الدعاية الانتخابية.

حظر الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية والخاصة، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

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حظر أية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه مُعين أو الامتناع عنه.

حظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها (وهي الدعاية للبرنامج الانتخابي).

لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.

حظر الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير.

حظر استخدام أية وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.

يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي الوظائف الإدارية العليا في الدولة الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو على نحو يُخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، على أن يكون الحد الأقصى لما يُنفقه كل مرشح في الدعاية للنظام الفردي 500 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لما يُنفقه كل المرشحين على القائمة المُخصص لها (15 مقعدًا) 2.5 مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى لما يُنفقه كل المترشحين على القائمة المُخصص لها (35 مقعدًا) 5 ملايين جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مليوني جنيه.