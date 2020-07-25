مصر | إنذار يطالب بمنع إقامة سرادق دعاية للمرشحين لانتخابات الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إنذار يطالب بمنع إقامة سرادق دعاية للمرشحين لانتخابات الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل أيمن محفوظ المحامي، إنذارًا رسميًا للهيئة الوطنية للانتخابات بمنع سرادق دعايه المرشحين للانتخابات مجلس الشيوخ.

وبدأ أيمن محفوظ المحامي إنذاره بأنه بعد إعلان القائمه النهائيه للمرشحي مجلس الشيوخ المصري وقبل بدايه فتره الدعايه الإنتخابية التي تبدأ غدًا الأحد تلاحظ وجود دعايه بإعلان المرشحين بالدعوه لتجمعات ومؤتمرات جماهيريه قد تؤدي الي انتشار وباء كورونا المستجد، مخالفين بذلك قرار رئيس الوزراء الصادر في يونيو 2020 بغلق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة من المواطنين.

وأكد محفوظ بإنذاره ان القانون يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وكما يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.

واكمل بانذاره انه اذا ثبت للجنة العليا للإنتخابات أن مرشحًا قد أرتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور والقانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الإنتخابية فعلى رئيس الهيئه التقدم بطلب للمحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح.

واستطرد محفوظ في انذاره: بمناشده للجنه العليا للانتخابات بمراقبه فعاليات الدعايه لمرشحين مجلس الشيوخ والعمل علي إبلاغ سلطات التحقيق بمخالفات المرشحين وشطب المخالفين للقواعد المنظمه للعمليه الانتخابيه.

واختتم أيمن محفوظ المحامي إنذاره المرسل بخطاب موصي به بعلم الوصول للهيئه الوطنيه للانتخابات باتخاذ كافه الإجراءات اللازمه لمنع دعايه المرشحين التي تتطلب تجمعات من المواطنين حرصا علي مصلحه الوطن وحمايه للمواطنين من إنتشار فيروس كورونا القاتل.

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وأكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أن الهيئة تواصل استعداداتها وتجهيزاتها الفنية واللوجستية بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة؛ لإتمام العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ.

وأوضح المستشار لاشين إبراهيم، فى بيان صحفي، أن الهيئة في حالة انعقاد دائم وتواصل مستمر مع الوزارات والجهات الحكومية للانتهاء من باقي الخطوات التي يتضمنها الجدول الزمنى والإجرائي لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث تبدأ غدا الأربعاء مرحلة الفصل في الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري بالنسبة للمرشحين المستبعدين الذين لم يرد أسماؤهم في القائمة المبدئية والتي تستمر حتى يوم الجمعة.

وتابع "إبراهيم"، أن الهيئة عقب استلامها للأحكام الصادرة من القضاء الإداري في الطعون الانتخابية – إن وجدت- سيتم إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين بالنظامين الفردي والقائمة وإعلانها في 26 يوليو، على أن يتم فتح باب التنازل بين المرشحين النهائيين لبعضهم البعض حتي يوم 28 يوليو ثم نشر التنازلات في 29 يوليو.

وأشار رئيس الوطنية للانتخابات أن بالتزامن مع إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم 26 يوليو تبدأ الدعاية الانتخابية ويمارس المرشح دعايته وفقا للإجراءات والضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات وكذا الالتزام بمحظورات الدعاية، ويستمر ذلك حتى يوم 8 أغسطس حيث تبدأ فترة الصمت الانتخابي والذي تحظر فيه الدعاية على أن تتم عملية الاقتراع في الخارج على يومين هما 9 و10 أغسطس.

فيما يتم التصويت في الداخل يومي ١١و12أغسطس، وتكون جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذ قرارا بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومين، وذلك ليكون هناك إقبالا كبيرا من المصريين على الانتخابات، وزيادة المشاركة في التصويت.