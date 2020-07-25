مصر | ضبط 1289 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 1289 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1289) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها القضايا الآتية:

- ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة القطامية (بمحافظة القاهرة) لحيازته (1،610 طن "مقطعات لحوم– مفروم س") غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبها تغير فى خواصها الطبيعية لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين معرضًا حياتهم للخطر.

- ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة فاقوس (بمحافظة الشرقية) لحيازته (1،100 طن لحوم مجمدة) مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع للجمهور مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ومعرضًا حياتهم للخطر.

- ضبط مالك مخزن "بدون ترخيص" لتعبئة السكر الحر بدائرة قسم شرطة عين شمس (بمحافظة القاهرة) لحيازته (7،400 طن سكر حر) معبأ داخل عبوات "مجهولة المصدر" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

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- ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتعبئة الاشى والنسكافيه بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (39600) عبوة "نسكافيه- قهوة سريعة التحضير" مجهولة المصدر "منتج نهائي"، (2496) عبوة شاى مغشوشة ومقلدة لعلامتين تجاريتين مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

- ضبط مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية بدائرة مركز شرطة الباجور (بمحافظة المنوفية) لحيازته ( 44000) عبوة "جيل مطهر" مجهولة المصدر، (3،700) طن منظفات صناعية "كلور، صابون سائل".. مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

- ضبط مالك مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة برج العرب (بمحافظة الإسكندرية) لتصرفه في (24،750) طن دقيق بلدي مدعم ببيعها بالسوق السوداء قدرت بمبلغ مالي (134268) جنيهًا مصريًا.. دون إنتاج فعلي للخبز.

كما تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط عدد (148) قضية بإجمالي مضبوطات (3508) عبوة سجائر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.