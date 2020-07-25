أخبار مصر | الهلال الأحمر المصري يواصل تعقيم محطات السكك الحديدية (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر المصري يواصل تعقيم محطات السكك الحديدية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقم الهلال الأحمر المصري فجر اليوم، وطهر محطة سكة حديد مصر برمسيس، وذلك ضمن الخطة الشاملة للهلال الأحمر المصري لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تحت رعاية نفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، وبالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات.

وقال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري: إنها المرة الثالثة التي يقوم فيها الهلال الأحمر المصري بعمليات التعقيم والتطهير داخل محطة مصر، من خلال خمسين متطوعا من فرق الطواريء داخل الهلال الأحمر ؛ وهي المرة الأولى التي تنفذ فيها عمليات التعقيم في تواجد جمهور المسافرين داخل المحطة، وهذا أدى إلى ضرورة وجود حملة للتوعية والترويج الصحي خاصة بالإرشادات الصحية والإجراءات الاحترازية التي يجب على المواطنين إتباعها لتجنب إنتشار العدوى.

وأضاف أن عمليات التعقيم والتطهير اليوم شملت البهو الرئيسي للمحطة وصالات الركاب ومنافذ صرف التذاكر والأرصفة (8،9،10،11،13،14،1،3،4) ومجمع الكافتيريات والمكاتب الإدارية بالدور الثالث بالمحطة.

وأشار إلى أن متطوعي الهلال الأحمر المصري من فريق التوعية والترويج الصحي قاموا بتوزيع الملصقات الخاصة بالتوعية الصحية بالأماكن الحيوية في جميع أروقة وأرصفة المحطة وداخل عربات القطار بإجمالي 600 بوستر و5 بنر رئيسي بحيث تكون رسائل توعوية مستمرة ومباشرة للمواطنين.

يأتي ذلك انطلاقا من المسئولية المجتمعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع وفى إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري.

Advertisements

ويقدم الهلال الأحمر المصري خدماته من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للمتابعة وتقديم خدمات الدعم النفسي والتي بلغت 413 تدخلا نفسيا عبر الهاتف عن طريق الخط الساخن 15322 وذلك من خلال متطوعي وحدة الدعم النفسي.