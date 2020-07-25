أخبار مصر | إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل المسئولون الإثيوبيون، تصريحاتهم المستفزة بشأن سد النهضة، والترويج لأكاذيب وشائعات ليس لها أي أصل تاريخي.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي مكونن، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية في بلاده: إن الانتهاء من الجولة الأولى من ملء سد النهضة، بمثابة نهاية الاستخدام غير العادل لفترة طويلة لنهر النيل.

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وأضاف في اجتماع مراجعة الأداء السنوي لتنسيق المشاركة العامة في بناء سد النهضة: "إن اليوم الذي تم فيه وضع حجر الأساس للسد، بشر بالفصول التاريخية".

بينما قال وزير المياه والري سيلشي بيكيلي: إن البلاد استخدمت أقل من 10% مما يمكن أن تنتج 160 ألف جيجا وات، ولديها القدرة على إنتاجها.

وتابع: "سد النهضة سيخلق بالتأكيد الإلهام لاستغلال الإمكانات الوافرة للبلاد بشكل صحيح.. وملء المرحلة الأولى إنجاز كبير"، موضحا أن توليد الطاقة الكهرومائية سيبدأ اعتبارا من فبراير 2021.