أخبار مصر | وزير الرياضة يتفقد مركزي شباب الهايكستب والسلام ثالث (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يتفقد مركزي شباب الهايكستب والسلام ثالث (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم السبت، مركزي شباب الهايكستب، والسلام ثالث.

بدأ الوزير جولته بتفقد مشروعات تطوير البنية الإنشائية بمركز شباب الهايكستب والتي تشمل حمام سباحة، ومبنى إداري، وملاعب متعددة الأغراض ليصبح المركز منشأة متكاملة الخدمات تفيد النشء والشباب.

ومن المقرر الانتهاء من حمام السباحة الجاري إنشاؤه والملاعب المتعددة خلال منتصف أغسطس المقبل، إضافة إلى استكمال تطوير التنسيق العام بالمركز، والبدء في إجراءات الطرح الاستثماري لإنشاء صالة أنشطة وقاعة أفراح ليمثلا مصدرًا إضافيًا لتوفير عوائد مالية للمركز للإنفاق على الأنشطة وصيانة المنشآت.

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وتوجه وزير الشباب والرياضة - عقب ذلك - إلى مركز شباب السلام ثالث حيث اطلع على الإجراءات المتبعة داخل المركز للوقاية من فيروس كورونا في ضوء عودة النشاط، علاوة على التعرف على معدل الإنجاز فيما يخص تطوير غرف خلع الملابس الملحقة بالملعب القانوني المطور، والمدرجات المزودة به، وكذا الدعم المطلوب لفرق كشافة المركز.

وعرض مجلس إدارة مركز شباب السلام ثالث، على الوزير الدراسة المقدمة الخاصة بالطرح الاستثماري لإنشاء 2 حمام سباحة وقاعتين أفراح، ومجموعة من المحال التجارية بسور المركز.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن ملف تطوير مراكز الشباب في جميع محافظات الجمهورية يأتى في صدارة أولويات أجندة عمل الوزارة، انطلاقًا من أهميتها الايجابية كمتنفس شبابي ورياضي للنشء والشباب، مضيفًا أن الوزارة تحرص على تطوير أداء مجالس إدارات مراكز الشباب بما ينعكس على تطوير الأنشطة والبرامج والمشروعات المقدمة.

ولفت إلى المتابعة لأداء مراكز الشباب والتقييم المستمر لها، ورصد ما تحتاجه من تطوير ورفع كفاءة مع توفير كافة المتطلبات اللازمة ليتسنى لاعضاء مراكز الشباب ممارسة جميع الأنشطة بالمراكز، وبالتوازي تسير الوزارة في درب تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية تحقيقًا لرؤية واستراتيجية عمل الوزارة.