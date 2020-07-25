أخبار مصر | شخصيات سكندرية.. معرض أثري بمناسبة العيد القومي للمحافظة

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر شخصيات سكندرية.. معرض أثري بمناسبة العيد القومي للمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف: إن متحف الإسكندرية القومي بصدد تنظيم معرضًا أثريًا بعنوان "شخصيات سكندرية” بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة غداً الأحد الموافق 26 يوليو 2020.

ويسلط المعرض الضوء على قطعتين أثريتين هما؛ جدارية أبو مينا وتمثال الإسكندر الأكبر.

كما تضمن الاحتفالية عدد من الفقرات الفنية وكورال الأطفال.

وقال باسم ابراهيم مدير عام المتحف، إن المتحف ينظم على هامش افتتاح المعرض عدد من الورش التعليمية يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020، وذلك لتنمية مهارات الأطفال من مختلف الأعمار وربطهم بالمتحف وتعريفهم بتاريخ المحافظة، حيث تتنوع تلك الورش لتناسب الأطفال بداية من سن 5 سنوات وحتى 15 سنة؛ منها ورش لتعليم الأطفال عمل مجسم للإسكندر الأكبر باستخدام النحت على الجبس، وورش أعمال ورقية.

وأكد أن جميع الورش سوف تقام في حديقة المتحف أو داخل قاعة جيدة التهوية؛ على ان يكون عدد الأطفال بالمجموعة الواحدة 5 أطفال وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المقررة.

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