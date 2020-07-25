أخبار مصر | صرف 622 ألف جنيه منحا لـ625 عامل غير منتظم بالبحرالأحمر

شدد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على أهمية صرف منح العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة، بجميع مديرياتها.

وبدوره أوضح سعيد عبد الراضي، مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، أن المديرية حددت موعد صرف المنح اعتبارا من الثلاثاء المقبل الموافق 28 يوليو وحتى 27 أغسطس 2020 من أي مكتب بريد علي مستوى الجمهورية، وذلك لنحو 625 عاملا غير منتظم سوف يصرفون 622 ألف جنيه.

تعيين 20 من المؤهلات العليا والمتوسطة بجنوب سيناء

وفي سياق آخر، أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أت مديرية القوي العاملة بمحافظة جنوب سيناء عينت 20 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 60 شابا.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منحا للعمالة غير المنتظمة وفقا للائحة، بلغت 25 ألف جنيه، منها 17 ألفاً لـ 8 عمال منحة مولود، و3 آلاف جنيه منحة زواج لعامل وذلك ضمن الرعاية الاجتماعية للعمال، فضلا عن صرف 5 آلاف جنيه لعامل ضمن الرعاية الصحية، تم تسجيل 16 عاملا غير منتظم بالإدارة ليصل إجمالى المسجلين إلى 4181 عاملا.