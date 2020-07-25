أخبار مصر | برلماني: مبادرة صنع في مصر تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد والاستثمار

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: مبادرة صنع في مصر تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد والاستثمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن سبب تشكك المواطن في المنتج المحلي هو بعض الانفلات الذي حدث في عملية التصنيع، مضيفًا أن المواطن يُفضل الأجنبي رغم أن بعض هذه المنتجات معيبة والعمر الافتراضي لها لا يتعدى اسبوعًا وليس لها مراكز صيانة.

وأشاد النائب في بيان اليوم السبت، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشجيع الصناعة الوطنية "صنع في مصر".

وأضاف أن هذه المبادرة جيدة للغاية وتساهم في تحريك عجلة الاقتصاد والاستثمار المحلي، خاصة وأن نجاحها يتوقف على عدة شروط أبرزها جودة المنتجات والأسعار التنافسية.

وأشار إلى أن إنعاش السوق والخروج من الأزمة الحالية، لن يكون إلا من خلال الدعم المباشر للمواطنين لشراء احتياجاتهم اليومية ودوران الأموال في شرايين الاقتصاد المصرى، حتى يزيد الاستهلاك ومن ثم الإنتاج والتشغيل، مشيرا إلى أنه لا بد من منع الاستيراد والاعتماد على المنتجات المحلية البديلة ودعم القطاع الصناعي والزراعي لأنهما طوق النجاة للاقتصاد المصري.

وأكد أن هناك وفرة في الأيدي العاملة الماهرة المؤهلة للعمل في هذه الصناعات، مع وجود فرق في الأسعار عن المنتج الأجنبي، ما يسمح للمنتج المحلي أن ينافس بقوة.

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وكان قد قال محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد": إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، سيتم إطلاقها الأحد المقبل، ويستفيد منها المواطن والمُصنِع والتاجر.

وأضاف عبد الفتاح، أن الاقتصاد العالمي والمصري تأثر بهذه المبادرة التي تستهدف المواطن وتوفر له سلع مخفضة الثمن، مشيرًا إلى أن المصانع تأثرت بالإغلاق، بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتابع أن السلع التي سيتم تخفيضها يستفيد منها المواطن متوسط الدخل من خصم إضافي وهو عبارة عن 200 جنيه لكل فرد بحد أقصى 1000 جنيه على البطاقة التموينية الواحدة، موضحًا أنها لجميع السلع المعمرة وغير المعمرة، باستثناء السلع الغذائية والسيارات.

وأشار مساعد وزير المالية، إلى أن «كل ما هو صنع في مصر مدرج ضمن التخفيض مثل الملابس والأجهزة الكهربائية والأثاث»، قائلًا إن المواطن الذي يجهز نفسه، سيستفيد بالتخفيضات من الأجهزة الكهربائية وغيرها من أثاث المنزلي.

وأوضح أن هناك 4200 سلعة موجودين في المبادرة، و1200 تاجر مشاركين في المبادرة، بينما من لم يمتلك بطاقة تموينية يمكنه الشراء بالتخفيض، في حين أن الذي يمتلك بطاقة تموينية يحصل على تخفيض بحد أقصى 1000 جنيه على السلعة.