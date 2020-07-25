أخبار مصر | بالأنفوجراف.. نصائح عند شراء خروف العيد

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأنفوجراف.. نصائح عند شراء خروف العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام تفصلنا على عيد الأضحى المبارك، ويقبل المسلمون على ذبح الأضحيات في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، وتوزيع نسبة على الفقراء والمحتاجين، حسب تعاليم الشريعة الإسلامية، بينما يحتفظ أهل البيت بباقي لحم الأضحية.

وتستعرض "الخليج 365" نصائح هامة عند شراء خروف العيد:-

- لا تشترى خروف العيد من الباعة المتجولين

- لابد الشراء من الأماكن المعدة لبيع الخراف مثل شوادر الجمعيات الاستهلاكية أو مراكز البيع التابعة لوزارة الزراعة أو الشوادر المخصصة للقطاع الخاص أو المحليات أو جزارك الخاص.

- افحص الشكل الخارجى (الظاهرى)

- تأكد من عدم وجود قطع بالأذن أو جرح بالجسم أو طفيليات خارجية بالفروة.

- لابد أن يكون الخروف نشيط الحركة متجنلا الخامل (مطأطأ الرأس) أو الراقد ويلاحظ أثناء حركة الخروف أن قوائمه سليمة ولا يوجد عرج ظاهر.

- عدم وجود افرازات ظاهرة من الفم أو الأنف.

- لابد أن يتم فحص العينين بحيث تكون لامعة نظيفة وليس بها إفرازات أو احمرار.

- لابد من فحص الصوف بحيث يكون ناعم الملمس ونظيف.

- لابد من فحص أسنان الخروف اللبنية ويفضل السن حتى استبدال زوج واحد من الأسنان الدائمة.

- لابد الضغط باليد على جانبى البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه ( الامتلاء غير الطبيعى – غش بالملح)

- لابد من معرفة حجم اللحوم بالخروف عن طريق وضع كف اليد ومحاولة الامساك بعظام الظهر ( المنطقة القطنية) ومعرفة مدى امتلائها باللحم بالنسبة للعظم وكذلك فحص الفخذ وتقدير حجم اللحم.

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- لابد من رفع لية الخروف لمعرفة حجمها (يفضل الحجم الصغير أو المتوسط بالنسبة لحجم الخروف) وملاحظة فتحة الشرج والقوائم الخلفية وخلوهما من آثار الإسهال.

هذا وأكدت وزارة الزراعة المصرية استعدادها لاستقبال العيد من خلال زيادة طرح المعروض من الأضاحي من رؤوس الأبقار والجاموس والماعز والأغنام، للبيع للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم بتخفيضات تصل إلى 20 % من أسعار السوق المحلي وأيضًا اللحوم الحية بمنافذها.

-خط ساخن للاستفسار برقم 01005531182 للاستفسار عن أسعار الأضاحي

-أسعار الخراف البلدي قائم 58 جنيه للكيلو القائم.

- بقري 55 جنيها للكيلو القائم.

-جاموس 50 جنيها للكيلو القائم.

-أسعار الماعز 60 جنيها للكيلو القائم.

- ماعز برئي 60 جنيها للكيلو قائم

-لحوم فرش كندوز 105 جنيهات للكيلو.

- كبدة 105 جنيهات للكيلو.

- كيلو ضاني فرش 105 جنيهات لليكلو

-لحوم سوادني 90 جنيها للكيلو.

-لحوم برازيلي 70 جنيها

-لحوم مفروم 70 جنيها.