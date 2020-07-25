أخبار مصر | اليوم.. صرف معاشات أغسطس لهذه الفئة

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم.. صرف معاشات أغسطس لهذه الفئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إتاحة المعاشات كافة، لشهر أغسطس في ماكينات الصراف الآلي والتي يزيد عددها على 13 ألف ماكينة قبل عيد الأضحى المبارك، تيسيرا على أصحاب المعاشات.

جاء ذلك بناءا على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتستأف اليوم السبت، صرف شريحة أصحاب المعاشات ممن يحصلون على أقل من 1000 جنيه قبل زيادة يوليو ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف؛ من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

- أما من كانت معاشاتهم أقل من 2000 جنيه ويبلغ عددهم حوالي 2.4 مليون قائم بالصرف قبل زيادة يوليو 2020 فيتم الصرف لهم يومي الأحد والاثنين من منافذ الهيئة ومكاتب البريد

- على أن يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء من منافذ الهيئة ومكاتب البريد

ولابد أن يتبع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لكافة الإجراءات الإحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ وإتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.

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هذا وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد أتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك لما يزيد عن 8 مليون صاحب معاش حيث يبلغ اجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الإجتماعي 3.481 مليون مواطن بقيمة اجمالية 6.496 مليار جنيه واجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.193 مليون مواطن بقيمة اجمالية تقدر ب8.752 مليار جنيه في حين تم تحويل 6.614 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.688 مليون قائم بالصرف.

هذا وزارت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، برفقة اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منافذ صرف المعاشات بالهيئة؛ مساء أمس الخميس، حيث بدأ صرف معاشات أغسطس وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل عيد الأضحي المبارك بفتح مكاتب الهيئة استثنائيا خلال الإجازة الرسمية بمناسبة ثورة ٢٣ يوليو، وتوفير جميع المعاشات في منافذ الصراف الآلي.

وتفقدت وزيرة التضامن الإجتماعي منافذ الصرف، وتابعت إنتظام عمليات الصرف والتي تتم في أكثر من 500 منفذ على مستوى محافظات الجمهورية لمن كانت معاشاتهم قبل يوليو 2020 أقل من 1000 جنيه.

وخلال الجولة التفقدية؛ التقت القباج بعدد من أصحاب المعاشات، واستمعت لآرائهم ومطالبهم، ووعدت بتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات خلال الفترة المقبلة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن صرف المعاشات يتم قبل عيد الاضحي بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ووجهت وزيرة التضامن التحية للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وعلى رأسهم اللواء جمال عوض على نزولهم للعمل في يوم إجازة رسمية؛ حرصًا على تقديم الخدمة لأصحاب المعاشات.

وأكدت القباج أنه تم التنسيق مع البريد المصري للعمل أيضا يوم السبت المقبل ليستمر الصرف لكل الفئات حتى يوم الأربعاء المقبل.