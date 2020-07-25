أخبار مصر | إنفوجرافيك.. أسباب تورم الفك السفلي للأضحية وطريقة علاجها قبل الذبح

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إنفوجرافيك.. أسباب تورم الفك السفلي للأضحية وطريقة علاجها قبل الذبح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام قليلة تفصلنا على عيد الأضحى المبارك، ويقبل الكثيرون الآن، على شراء الأضاحي واللحوم.

وتستعرض بوابة "الخليج 365" أسباب تورم الفك السفلي للأضحية وكيفية علاجها قبل الذبح.

وترجع أسباب الإصابة وتورم الفك السفلي للأضحية كالأتي:-

- إصابة الأضحية بالديدان الكبدية "الفاشيولا"، وفي هذه الحالة يجب التخلص من الكبدة لأنها لا تصلح للاستهلاك طبقا لحالتها وشدة الإصابة.

- إصابة الأضحية ببعض أنواع الديدان الاسطوانية في «الكرش».

- إصابة الأضحية التي يزيد عمرها عن عام ونصف بمرض نظير السل المعوي الذي يأتي على هيئة إسهال مزمن في الخراف

وتأتي طريقة علاج هذه الحالة قبل الذبح عن طريق الآتي:

- فصل الحيوان المصاب عن باقي القطيع.

- الاستعانة بطبيب بيطري متخصص.

- إستخدام الأدوية التي تكافح الطفيليات الداخلية بعد استشارة الطبيب.

- استخدام المضادات الحيوية ولابد من سؤال الطبيب البيطري عن فترة انسحابها من الجسم قبل الذبح.

- إستخدام المقويات وروافع المناعة.

- مرض نظير السل المعوي ليس له علاج ويجب التخلص من الحيوان وفصله عن باقي القطيع والكشف على باقي الحيوانات المخالطة له.

هذا وأكدت وزارة الزراعة المصرية استعدادها لاستقبال العيد من خلال زيادة طرح المعروض من الأضاحي من رؤوس الأبقار والجاموس والماعز والأغنام، للبيع للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم بتخفيضات تصل إلى 20 % من أسعار السوق المحلي وأيضًا اللحوم الحية بمنافذها.

-خط ساخن للاستفسار برقم 01005531182 للاستفسار عن أسعار الأضاحي

-أسعار الخراف البلدي قائم 58 جنيه للكيلو القائم.

- بقري 55 جنيها للكيلو القائم.

-جاموس 50 جنيها للكيلو القائم.

-أسعار الماعز 60 جنيها للكيلو القائم.

- ماعز برئي 60 جنيها للكيلو قائم

Advertisements

-لحوم فرش كندوز 105 جنيهات للكيلو.

- كبدة 105 جنيهات للكيلو.

- كيلو ضاني فرش 105 جنيهات لليكلو

-لحوم سوادني 90 جنيها للكيلو.

-لحوم برازيلي 70 جنيها

-لحوم مفروم 70 جنيها.