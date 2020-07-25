شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بمخزن مواد غذائية في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية من السيطرة على حريق في مخزن جملة للمواد الغذائية بقرية دمليج، فجر اليوم السبت.

أكد أشرف الليثي، رئيس مركز ومدينة منوف، أنه فور تلقي غرفة العمليات بلاغًا بنشوب حريق بمخزن مواد غذائية، تم التنسيق مع قوات الحماية المدنية، وانتقلت على الفور 3 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة ولا توجد خسائر بشرية.