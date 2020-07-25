شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد المدرسة الفندقية ببنها في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم السبت، سير امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة بنها الثانوية الفندقية، يرافقه المهندس على عبدالستار، رئيس مدينة بنها، وطه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور جمال حجاج، رئيس هيئة التأمين الصحي بالقليوبية، والمهندس صادق السيد، مدير عام التعليم الفني.

واطمأن المحافظ على انتظام سير الامتحانات بالمدرسة وتوفير كل المستلزمات الوقائية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية على أبنائنا الطلاب خلال أدائهم امتحانات الدبلومات الفنية والحرص على سلامة الطلاب والمراقبين وتوفير الجو النفسي الملائم لأداء الامتحانات لسلامة الطلاب مع الحفاظ على الروح المعنوية لهم، مؤكدا على ضرورة التعقيم والتطهير الدائم لكل اللجان والمقار قبل وبعد الامتحان، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كل التدابير.

ويؤدي الامتحانات من طلاب الدبلومات الفنية 51743 طالبًا وطالبة، موزعين على 172 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ما بين تعليم صناعي وزراعي وتجاري وفندي وصناعي مهني ومزدوج وزراعي مهني.

محافظ القليوبية يتفقد لجان الدبلومات

محافظ القليوبية يتفقد لجان الدبلومات

محافظ القليوبية يتفقد لجان الدبلومات