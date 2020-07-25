شكرا لقرائتكم خبر عن 17 ألف كرتونة «عيدية» للأسر الفقيرة بمناسبة عيد الأضحى بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن توزيع 17 ألف كرتونة كعيدية للأسر الأكثر احتياجًا، ضمن جهود المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى لتوفير المتطلبات المعيشية المختلفة لهذه الفئات، مراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

كما قدم المحافظ شكره لجمعية الأورمان ومؤسسة مصر الخير على تعاونهم المستمر لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة من البسطاء ومحدودي الدخل، حيث ستقوم جمعية الأورمان بذبح 30 عجلًا، بجانب قيام مؤسسة مصر الخير بذبح 75 عجلًا، و25 رأسًا من الصكوك، وسيتم توزيع هذه الكميات من لحوم الأضاحي الحية الطازجة خلال أيام العيد بواسطة الجمعيات الخيرية بالمدن والقرى، مع ضمان وصول هذه اللحوم لأكبر شريحة ممكنة من الأسر المستهدفة بتحقيق العدالة المطلوبة في التوزيع.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه بالتوازى مع ذلك ستقوم الجمعية الشرعية بتوزيع 1500 كيلو من اللحوم على الأيتام والأرامل المقيدين بالجمعية، بينما قامت مؤسسة التكافل الاجتماعي بصرف مبلغ 300 جنيه لحوالى 750 أسرة من محدودى الدخل كمساعدات عينية، موضحًا أن مديرية التموين قامت بتوفير كميات من اللحوم المبردة والمجمدة بالمجمعات الاستهلاكية، بجانب توفير الخراف الحية بسعر 58 جنيهًا للكيلو القائم، وهو الذي يتوازى مع توافر جميع السلع الغذائية والأساسية بكميات كافية داخل المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى توفير أسطوانات البوتاجاز لتغطية احتياجات المواطنين منها.