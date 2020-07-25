شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على مساحة ٦٠٨٠٠م2 «غرب كارفور» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة والمشرف على منطقة «غرب كارفور» بالإسكندرية، إنه تم إزالة التعديات الواقعة من إحدى شركات المقاولات على مساحة ٦٠٨٠٠ م2، تنفيذاً للقرار الوزاري الصادر بشأن إزالة التعديات الواقعة على هذه المساحة بالمنطقة «غرب كارفور» بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وأضاف «إبراهيم» أن جهاز مدينة رشيد الجديدة قام باستلام الأرض من شركة المقاولات المتعدية على هذه المساحة، والتي قامت بجميع أعمال الإزالة والإخلاء على نفقتها الخاصة.