شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسة محاكمة مدير المكتب الإعلامي لمحافظة البحيرة و 5 آخرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار شريف عبدالوارث فارس، وعضوية المستشارين محمد المُر وأحمد أبا زيد، وسكرتارية حسنى عبدالرحيم، اليوم، أولى جلسات محاكمة مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة، رئيس المكتب الإعلامي للمحافظة، و4 آخرين، بتهمة الرشوة، بالإضافة إلى متهم سادس بالتوسط في تقديم رشوة.

وكان جهاز الرقابة الإدارية ألقى القبض على المتهم الأول من مكتبه بديوان عام محافظة البحيرة، في شهر ديسمبر من عام 2018، وألقى القبض على 5 آخرين، وأحيلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا، التي وجهت للمتهم الأول تهم الكسب غير المشروع وتقاضي رشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام ولأربعة آخرين تهمة الرشوة وللمتهم الأخير تهمة تسهيل الرشوة، وذلك عن الفترة من ديسمبر 2018 حتى مايو 2019 بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

وصدر أمر الإحالة من المستشار خالد ضياء، رئيس نيابة الاستئناف، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، في القضية بإحالة المتهمين «محمد .ح .ع»، 36 سنة، و«محمد .ح .م»، 37 سنة، و«ناصر .م .ر»، 37 سنة، و«خالد .م .م»، 39 سنة، و«محمود .ت .م»، 37 سنة، و«حسين .ش .د»، إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين وفقًا لنصوص المواد أرقام 103 و104 و103 مكرر/1 و107 و107 مكرر و1100 من قانون العقوبات والمواد رقم 1/ 1 و2/ 1 و18 / 1 من القانون 62 لسنة 1975 المعدل بشأن الكسب غير المشروع.