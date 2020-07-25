شكرا لقرائتكم خبر عن «دائم التشاجر معه».. تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مركز الزقازيق تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه الأصغر والتخلص من جثته بدفنها داخل منزل تحت الإنشاء، بسبب خلافات عائلية بينهما، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وتلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا بشأن اختفاء «إسماعيل. ع – 33 سنة – نقاش»، شقيق «محمد. ع» صيدلي، مقيم بناحية بني شبل إحدى قرى مركز شرطة الزقازيق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم سماع أقوال الجيران وشهود العيان، وبسؤال شقيق المُبلغ الأكبر، ويدعى أحمد، ٣٦ عامًا، أفاد بأن شقيقه المتغيب سافر خارج البلدة «على غير الحقيقة» وهو ما نفاه شقيقه المُبلغ.

وتشكل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة الشقيق الأكبر، وبتضييق الخناق عليه أقر قيامه بقتل شقيقه، وذلك بسبب تشاجرهما الدائم ووجود خلافات عائلية قديمة بينهما، كما أقرّ بقيامه بالتخلص من جثة شقيقه بدفنها في حفرة داخل منزل تحت الإنشاء، خشية افتضاح أمره.

وبتقنين الإجراءات، تم استخراج الجثة بإرشاد المتهم وهي في حالة تعفن، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات ومراعاة التجديد له في الموعد القانوني.

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