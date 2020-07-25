شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. انطلاق حملة الدعاية الانتخابية لشيوخ المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق، غدًا الأحد، حملة الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في المنيا، حيث يتنافس 27 مرشحًا، بينهم 5 عن حزب مستقبل وطن، و4 عن حزب حماة الوطن، و2 عن المؤتمر، ومرشح عن مصر القومي، وسيدة، و14 مرشحًا مستقلًا، على 5 مقاعد فردية خصصت للمحافظة من مركز العدوة شمالًا حتى دير مواس جنوبًا.

وبدأت الأحزاب السياسية والمرشحون احتجاز أماكن لوضع لافتاتهم بالمناطق الأكثر مشاهدة بمداخل ومخارج المدن والقرى والميادين والشوارع العامة.

كما بدأت الأحزاب والمرشحون الإعلان عن برامجهم الانتخابية وخطط تحركهم في عقد المؤتمرات واللقاءات وفقًا للإجراءات الوقائية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

في سياق متصل، تنظر المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من محمد عبدالحفيظ صالح، مرشح حزب مستقبل وطن، باستبعاد المرشح محمد صلاح عبدالمعبود، مستقل، بمركز العدوة من قائمة المرشحين لخوض الانتخابات الفردية لعدم استيفائه الأوراق المطلوبة.