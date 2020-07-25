شكرا لقرائتكم خبر عن طوال فترة الغلق.. تفاصيل إعفاء المطاعم والكافيتريات بالمدن الجديدة من مقابل الانتفاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على مذكرة بشأن المطاعم والكافيتريات والكافيهات المخصصة بنظام مقابل الانتفاع بالمدن الجديدة التابعة للهيئة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، بحسب بيان، السبت، إن الموافقة نصت على الإعفاء الكامل من سداد قيمة مقابل الانتفاع عن المطاعم والكافيتريات والكافيهات المخصصة بالمدن الجديدة التابعة للهيئة طوال فترة الغلق الكامل، طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم “768” لسنة 2020، وتحصيل نسبة “25%” فقط من مقابل الانتفاع السنوي اعتبارًا من 2020-6-27 طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم “1246” لسنة 2020 وطوال فترة سريانه، مع قيام جهاز المدينة المختص بعمل التسوية المالية لكل حالة على حدة في ضوء ما تقرر، ولا تسري هذه التيسيرات على السابق إلغاؤه أو المقام بشأنه نزاع قضائي إلا بعد التنازل عن الدعاوى المرفوعة.

وشدد وزير الإسكان على أجهزة المدن الجديدة، إلزام المطاعم والكافيتريات والكافيهات، بنسبة الإشغال المقررة طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أن هذه الإعفاءات تأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على مراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي لأصحاب هذه الأنشطة، في ظل الظروف الراهنة، نتيجة لإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.