شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري المنيا»: إعدام رأس ماشية مصابة بالسل في «أبوقرقاص» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعدمت مديرية الطب البيطري بالمنيا، رأس ماشية مذبوحة كانت معدة للبيع للمواطنين قبل عيد الأضحى بفحصها تبين أنها مصابة بمرض «السل» ومنتشر في جميع أجزائها.

كانت المديرية شنت حملة مكبرة لضبط الأسواق والمجازر، بإشراف الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، والدكتور محمد عثمان مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنيا.

قرر الطبيب البيطري سلخ «رأس الماشية» المصابة، لأخذ عينات للفحص والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك من عدمه وبناءا عليه تم إعدامها تحت إشراف اللجنة المشكلة لذلك.

يذكر أن مديرية الطب البيطري بالمنيا كانت قد شنت حملة تفتيشية مكبرة على أسواق عرض وبيع اللحوم في مركز أبوقرقاص، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.