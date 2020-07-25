شكرا لقرائتكم خبر عن 142 مليون جنيه قروضًا للشباب لتمويل 5912 مشروعًا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قدم قروضًا للشباب قدرها 141 مليونًا و937 ألفًا و260 جنيهًا في الفترة من يناير الماضي حتى 30 يونيو 2020، لتمويل 5 آلاف و912 مشروعاً ما بين متوسط وصغير ومتناهي الصغر، لتوفير 10 آلاف و431 فرصة عمل حقيقية للشباب الجاد الراغب في حياة كريمة.

وأشاد المحافظ بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديمه قروضًا ميسرة للشباب لإقامة مشروعات حقيقية، وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة، مما يساعد في الحد من ظاهرة البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب.

ومن جانبه، قال وائل العاصي، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، إن الجهاز قام بتقديم 29 مليونًا و216 ألفًا و964 جنيهًا إقراضًا مباشرًا لتمويل 114 مشروعًا وتوفير 532 فرصة عمل، كما تم تقديم 91 مليونًا و583 ألفًا و926 جنيهًا إقراضًا متناهي الصغر، لتمويل 5 آلاف و549 مشروعًا وتوفير 9 آلاف و499 فرصة عمل، كما تم تقديم 21 مليونًا و136 ألفًا و370 جنيهًا إقراض جهات وسيطة، وبنوك لتمويل 249 مشروعًا، وتوفير 400 فرصة عمل لتحسين مستوى الدخل القومي ودفع عجلة الاقتصاد.

وتفعيلًا لنظام الشباك الواحد وتيسيرًا على العملاء الصغار ورواد الأعمال لبدء تنفيذ المشروعات وتشغيلها، أوضح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أنه تم إصدار 170 رخصة نهائية و189 رخصة مؤقتة، و173 رقمًا قوميًا و523 سجلًا تجاريًا، و571 بطاقة ضريبية وتتفيذ 8 ندوات للتعريف بما يقدمه الجهاز من قروض ومنح وأنشطة مختلفة بمختلف المراكز والمدن والأحياء.