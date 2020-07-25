هل ينتقل فيروس كورونا من الأطعمة أو عبوات المواد الغذائية؟.. الصحة تجيب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان، من المستبعد جدا أن تحدث عدوى كورونا من الأطعمة أو عبوات المواد الغذائية، لأنه مرض تنفسى وطريق الانتقال الأساسي له يكون من خلال الاتصال المباشر أو غير المباشر مع قطرات الجهاز التنفسي الناتجة عندما يسعل أو يعطي شخص مصاب.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 91072 حالة من ضمنهم 31970 حالة تم شفاؤها، و4518 حالة وفاة.

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وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.