شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان والعزاء يقتصر على الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توفيت إلى رحمة الله تعالي والدة النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وتشييع الجنازة ظهر اليوم السبت، علي أن تٌدفن بمقابر العائلة.

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ونعي البرلماني والدته عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك"، بقوله " توفيت إلي رحمة الله والدتي الحبيبة ، أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة فقد كانت صوامة قوامة، أسأل الله أن يحشرها مع الصديقين والنبيين والشهداء".

وأكد البرلماني محمود حسين، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن العزاء قاصرا علي الجنازة فقط.