شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الطيران تسير 35 رحلة دولية تقل 2500 راكب إلى عدة دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم السبت رحلاتها إلى 35 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 2500 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران، بأن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلي كل من لندن - جنيف - نيويورك - أثينا - باريس - الشارقة - البحرين - أمستردام - فرانكفورت - برلين - الخرطوم - بروكسل - روما - دار السلام - أديس أبابا - ميونخ - أبوظبي و رحلتين جويتين إلي دبي وميلانو بالإضافة إلي رحلة داخلية لكل من شرم الشيخ والغردقة واسوان ورحلات الشحن الجوى ورحلات استثنائية إلى كل من المدينة المنورة - جدة - أبها - القصيم - الجزائر - الكويت - الرياض - الدمام .

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واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.