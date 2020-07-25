شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم ورشة عمل "أون لاين" لتقويم أداء العاملين وتحسين أدائهم الوظيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وحدة جودة النظم الإدارية بجامعة حلوان، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، الدكتورة هناء الحسيني مدير مركز ضمان الجودة ورشة عمل أون لاين لمناقشة سُبل ( تقويم أداء العاملين)، وذلك فى ظل الاهتمام الدائم و المستمر بالعاملين وتحسين جودة آدائهم الوظيفى.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، تضمنت ورشة العمل طرق تقويم أداء العاملين وأهميته داخل كل مؤسسة من أجل معرفة مستوى كل موظف وطبيعة آدائه وإنجازه للعمل وذلك من خلال مجموعة من المعايير من أجل تحقيق أهداف العمل بهدف الوصول إلى تحقيق أعلى معايير الجودة لتطوير المؤسسة.

وناقشت ورشة العمل أهمية تقويم أداء العاملين والعوامل المؤثرة في تقويم الأداء وأهداف وطرق التقويم.

وأوصت ورشة العمل بضرورة تطبيق نموذج تقويم أداء العاملين فعليا على أرض الواقع وموافاة الوحدة بنتائج هذه التقييمات، كمؤشرات لقياس اداء العاملين بالنظام الاداري بالجامعة.

عُقدت الورشة بحضور كلا من حاتم حمدي امين الجامعه المساعد لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئه، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، ومديرين العموم لكلا من الوحدات والصناديق، و الإدارة العامة للمكتبات والإدارة العامة للحسابات والموازنة، والإدارة العامة لمركز المعلومات، والإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، ومركز الحساب العلمي، والإدارة العامة لشئون التعليم َالطلاب، والادارة العامة للمدن، الإدارة العامة لشئون الأفراد، الإدارة العامة للعلاقات الثقافية، مدير إدارة التخطيط، مدير إدارة الاحصاءات المركزية، ومدير مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.

وقام بإعداد وتنظيم وتقديم ورشة العمل فريق وحدة جودة النظم الادارية د. وسام درويش مدير الوحدة وا. مي فريد وا. ايفلين عماد وا.اشواق مرجان .

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