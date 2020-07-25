شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: فتح محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر برا للزوار للرحلات البرية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن فتح محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر للزوار ( الرحلات البرية ) بدء من غدا الأحد الموافق 26 يوليو الجارى مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتعامل مع تلك الرحلات لضمان سلامة الزوار و الأنظمة البيئية.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان هذا القرار يأتى فى ضوء اتجاه الدولة لاتخاذ حزمة من الإجراءات التحفيزية لاستعادة حركة السياحة و السياحة البيئية بالإضافة الى الوقوف مع العاملين بالقطاع السياحى فى الأزمة الراهنة و التى فرضت توقف السياحة بشكل كامل لفترة مع فرض عدد من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة السائحين والعاملين بالقطاع السياحى فى ظل التعايش مع الأزمة الراهنة .

وأشارت فؤاد أنه قد تم اتخاذ قرار بتخفيض رسوم دخول محميات جنوب سيناء و البحر الأحمر بنسبة 50% على جميع رحلات الأفراد و كذلك رحلات اللنشات اليومية، كما أصدرت مؤخرا الأدلة الإرشادية الخاصة بالرحلات البرية والبحرية بالمحميات ذاتها والتى تهدف الى وضع الاجراءات المطلوبة لممارسة الانشطة أو التعامل مع الغير اثناء التواجد بالمحمية مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى بين الغرباء بالإضافة الى التزام الشركات السياحية بتوضيح كافة الاشتراطات للمشاركين بالرحلة والاجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها وكيفية التعامل مع المخلفات أثناء التواجد بالمحميات.

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كما أشارت وزيرة البيئة إلى أن الدليل ينص ايضا على ضرورة التزام الشركات بوجود سجل يوضح اسماء القائمين على الرحلة والزوار والبرامج المخصصة للمحميات بالإضافة إلى مراعاة كافة ضوابط التعقيم والتطهير للمركبات والاسطح مع الالتزام بارتداء المهمات الوقائية والتخلص منها فى اكياس مغلقة ويتم تطهيرها ونقلها الى الأماكن المخصصة لذلك عند انتهاء الرحلة .

جديرا بالذكر أن محميات جنوب سيناء تشمل خمس محميات وهم رأس محمد، نبق، أبو جالوم، طابا، سانت كاترين كذلك محميات البحر الاحمر تشمل الجزر الشمالية، وادى الجمال، علبه، الجزر البعيدة.