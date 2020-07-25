شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مؤشر الشفاء من فيروس كورونا يقفز لـ35.1% لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، أن مؤشر الشفاء والخروج من مستشفيات العزل بالنسبة للمصابين بفيروس كورونا قفز لأعلي معدلاته منذ بداية الأزمة وحتى الأن إلي 35.1% مقارنة بالأيام الماضية.
يذكر، أن إجمالى عدد الإصابات الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، 91072 حالة من ضمنهم 31970 حالة تم شفاؤها، و 4518 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف .
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