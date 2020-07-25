شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مؤشر الشفاء من فيروس كورونا يقفز لـ35.1% لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، أن مؤشر الشفاء والخروج من مستشفيات العزل بالنسبة للمصابين بفيروس كورونا قفز لأعلي معدلاته منذ بداية الأزمة وحتى الأن إلي 35.1% مقارنة بالأيام الماضية.

يذكر، أن إجمالى عدد الإصابات الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، 91072 حالة من ضمنهم 31970 حالة تم شفاؤها، و 4518 حالة وفاة.

Advertisements