شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: استقرار مؤشر الوفيات بسبب كورونا فى مصر عند 4.9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن استقرار مؤشر الوفيات بفيروس كورونا، عند 4.9 % بعد تسجيل الوزارة 4518 حالة وفاة بالفيروس منذ بدء الأزمة وحتى الآن.

يذكرأن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، 91072 حالة من ضمنهم 31970 حالة تم شفاؤها، و 4518 حالة وفاة.

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وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف .