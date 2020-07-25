المرور يعيد فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال نقل مرافق المترو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت اليوم السبت، الإدارة العامة لمرور الجيزة، فتح شارع الهرم جزئيا مرة آخرى بعد انتهاء أعمال تغييرات لخط مترو الأنفاق والذى استمر لمدة 3 أيام، لنقل مرافق تتعارض مع مشار مشروع مترو أنفاق الخط الرابع "غاز طبيعى"، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وكانت إدارة مرور الجيزة أجرت إغلاق جزئى بشارع الأهرام سيكون فى عدة نقاط منها عند تقاطعه مع شارع الثورة، عند تقاطعه مع شارع الوحدة العربية، وفى الإتجاهين أمام مسجد السلام، ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الأعمال بالكامل.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

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وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.