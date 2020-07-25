شكرا لقرائتكم خبر عن طقس وقفة عرفات شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة تسجل 38 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تنبؤ حالة الطقس الذى تصره الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن توقعات حالة الطقس الخميس المقبل 30 يوليو والذى يوافق وقفة عرفات ، حيث يتوقع أن يشهد ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء .

طقس الخميس المقبل وقفة عرفات

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، الخميس المقبل، وقفة عرفات، أن تشهد القاهرة الكبرى طقس حار نهارا لطيف ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما يشهد الوجه البحرى أيضا طقس حار نهارا لطيف ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية تشهد طقس معتدل نهارا لطيف ليلا ، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ومن المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس معتدل نهارا لطيف ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية ، وشمال الصعيد يكون الطقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح نشطة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا وأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

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وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس المقيل، العظمى بالقاهرة الكبرى 38 درجة والصغرى 26 درجة، والوجه البحرى العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 درجة والصغرى 26 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 32 درجة والصغرى 27 درجة، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 41 والصغرى 30 درجة، وشمال الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 47 درجة والصغرى 33 درجة.