شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استقرار حالة الجو وارتفاع بدرجات الحرارة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تنبؤ حالة الطقس الذى تصدره الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال الثلاثة أيام المقبلة، عن استقرار حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، مع وجود ارتفاع في درجات الحرارة بداية من الثلاثاء المقبل حيث تصل العظمى بالقاهرة 37 درجة .

طقس غدا الأحد

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد ، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، و طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 % .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وتوقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية .

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 31 درجة.

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الطقس من الأحد للثلاثاء

وفيما يلى بيان بحالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة :