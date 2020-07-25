شكرا لقرائتكم خبر عن ملاك «لنشات» بحرية يطالبون «البيئة» بالاكتفاء بتحصيل رسوم الزيارة على الركاب فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشبت أزمة ساخنة بين ملاك اللنشات البحرية من جهة وبين مسؤولي محميات البحر الأحمر من جهة أخرى، بعد أن طالب مشغلو الوحدات البحرية بمختلف أنواعها والحاصلة على ترخيص ملاحي للعمل بمدن الغردقة – سفاجا – القصير – مرسى علم – ومناطق جنوب مرسى علم، بحرفة الركوبة بالأجر بمختلف الأنشطة السياحية غوص وسنوركلينج والرحلات الخاصة بمواقع الدرافيل وسفاري وزيارات بيئية وثقافية وطبيعية، بالاكتفاء بتحصيل رسوم الزيارة من الزائرين فقط دون اللنشات البحرية، واعتبروا أن تحصيل الرسوم من الزائرين واللنشات تمثل أعباء مالية عليهم في ظل انخفاض حركة السياحة بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأرسل ملاك اللنشات البحرية استغاثات للأجهزة المختصة برفضهم هذا القرار والازدواجية في تحصيل الرسوم، ما سيتسبب في وقف تنظيم رحلات غطس والأنشطة البحرية، بسبب وجود قرار آخر من وزارة البيئة بتطبيق تحصيل رسوم زيارة على السائحين والمصريين واللنشات السياحية منذ ١٠ أغسطس الماضي حتى لا يتحمل أصحاب اللنشات ومراكز الغوص أي تكلفة إضافية للرحلات وتحصيل مبلغ ١٠ دولارات للسائح و٥٠ جنيهًا للمصري، ما يمثل ازدواجية في التحصيل ستؤدي إلى ارتفاع التكلفة، حيث اشتمل القرار الصادر من وزيرة البيئة رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩ على تعميم رسوم الزيارة في محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء.

واتهم أصحاب اللنشات ومراكز الغوص ومنظمو الرحلات البحرية وزارة البيئة بأنها تصدر قرارات تهدد سياحة الغوص بالبحر الأحمر من خلال ازدواجية تحصيل الرسوم أكثر من مرة، وطالبوا وزير السياحة ومحافظ البحر الأحمر بالتدخل.

كانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قررت تحصيل رسوم زيارة للمحميات الطبيعية ورسوم على اللنشات والركاب بهدف تنظيم النشاط البحري في محميات البحر الأحمر، وقررت تخفيض الرسوم لزيارة المحميات ٥٠% حتى مارس.