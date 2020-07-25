شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بمد خدمة السفير محمد إدريس 12 شهرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٣٩٠ لسنة ٢٠٢٠ بمد خدمة السفير محمد فتحي أحمد إدريس لمدة سنة، اعتبارًا من ٣١ مايو ٢٠٢٠. ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر، اليوم السبت. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 91,072

تعافي 31,970

وفيات 4,518

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