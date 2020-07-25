شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 1250 صك أضحية بـ«أوقاف القليوبية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف القليوبية إن عدد صكوك الأضحية وصل إلى 1250 صك حتى الآن ويبلغ سعر الصك 1800 جنيه مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء الصكوك
اكد وكيل وزارة الأوقاف أننا تبذل قصارى جهدنا في مشروع صكوك الأضاحي للتيسير على المضحين وإيصالها للمحتاجين ومستحقيها موجها الشكر لكل المشاركين في هذا المشروع
وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن جوائز تحفيزية لمديريات الاوقاف في المحافظات وهى مسابقة العشر الأول من ذى الحجة لصكوك الأضاحى تحفيزا للعمل الخيرى لصالح الأسر الأولى بالرعاية
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