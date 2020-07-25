شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتعيين بعض السفراء في ديوان عام وزارة الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٣٨٨ لسنة ٢٠٢٠ بتعيين بعض السفراء في ديوان عام وزارة الخارجية. ونُشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 91,072

تعافي 31,970

وفيات 4,518

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