شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بالموافقة على استضافة مقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٢٠، بشأن الموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية ومفوضية الاتحاد الافريقي بشأن استضافة مقر مركز الاتحاد الافريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع، والموقع في أسوان بتاريخ ١١ ديسمبر ٢٠١٩.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت.