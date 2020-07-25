شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة إحدى الحالات المرضية وتقديم الرعاية الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة موقف إحدى الحالات المرضية بأحد المستشفيات الخاصة، والتي وجهت استغاثة بحالة طفلتها عن طريق التواصل مع إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

رافق نائب المحافظ، خلال جولته، نجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين. وقال نائب المحافظ، إن هناك توجيهات من اللواء أسامة القاضي بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية الكاملة للحالة، وعدم خروج الطفلة مع تحمل المحافظة لكافة مصاريف علاجها حتي تمام الشفاء دون تكلفة على الأم.

كما التقى نائب المحافظ، بإحدى الحالات المرضية أثناء جولته بالمستشفى والتي تطلب توفير عناية مركزة لطفلتها حديثة الولادة، ووجه بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لحين فحص حالتها لإمكانية تقديم الرعاية الطبية اللائقه المطلوبة.

وجه «أبوزيد»، جميع مسؤولي ومقدمي الخدمة الطبية في المحافظة بضرورة الالتزام التام بحسن معاملة المواطنين واتباع الإجراءات الطبية لنقل وتحويل الحالات، بما يحفظ للمواطن حقه ويصون كرامته، مع القيام بعلاج المرضي ذوي الحالات الحرجة كالأزمات القلبية وخلافه وتقديم المعونة الطبية الأولية لحين تنسيق النقل الفوري.

وأكد أن «جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة لديها التزام تام نحو حل جميع المشاكل التي تعوق حياة المواطنين، ونسعى دائما إلى توفير كافة سبل الدعم للمواطنين من أبناء المحافظة»، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي عوائق تحول بين المواطنين والقيادات التنفيذية لوصول شكواهم، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية مسخرة لتلبية متطلبات واحتياجات المواطنين.

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