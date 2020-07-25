محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة إحدى الحالات المرضية وتقديم الرعاية الطبية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة موقف إحدى الحالات المرضية بأحد المستشفيات الخاصة، والتي وجهت استغاثة بحالة طفلتها عن طريق التواصل مع إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.
رافق نائب المحافظ، خلال جولته، نجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين. وقال نائب المحافظ، إن هناك توجيهات من اللواء أسامة القاضي بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية الكاملة للحالة، وعدم خروج الطفلة مع تحمل المحافظة لكافة مصاريف علاجها حتي تمام الشفاء دون تكلفة على الأم.
كما التقى نائب المحافظ، بإحدى الحالات المرضية أثناء جولته بالمستشفى والتي تطلب توفير عناية مركزة لطفلتها حديثة الولادة، ووجه بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لحين فحص حالتها لإمكانية تقديم الرعاية الطبية اللائقه المطلوبة.
وجه «أبوزيد»، جميع مسؤولي ومقدمي الخدمة الطبية في المحافظة بضرورة الالتزام التام بحسن معاملة المواطنين واتباع الإجراءات الطبية لنقل وتحويل الحالات، بما يحفظ للمواطن حقه ويصون كرامته، مع القيام بعلاج المرضي ذوي الحالات الحرجة كالأزمات القلبية وخلافه وتقديم المعونة الطبية الأولية لحين تنسيق النقل الفوري.
وأكد أن «جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة لديها التزام تام نحو حل جميع المشاكل التي تعوق حياة المواطنين، ونسعى دائما إلى توفير كافة سبل الدعم للمواطنين من أبناء المحافظة»، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي عوائق تحول بين المواطنين والقيادات التنفيذية لوصول شكواهم، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية مسخرة لتلبية متطلبات واحتياجات المواطنين.
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