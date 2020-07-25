شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحو الشيوخ يبدأون حملاتهم الانتخابية في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدء مرشحو إنتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية حملاتهم الإنتخابية تزامنا مع بدء فترة الدعاية للانتخابات حيث يتنافس على المقاعد الفردية الـ 6 للمحافظة 60 مرشحا بعد إستبعاد 3 بسبب عدم إستكمال الاوراق والتخلف عن التجنيد وتنازل أخر

وشهدت مدينة طوخ تحركات مكثفة ومبكرة لمرشحو إئتلاف الأجزاب الوطنية بقيادة حزب مستقبل وطن الكاتب الصحفي «أبوسريع أبوسريع إمام» مرشح الائتلاف رقم 6 ورمز الصاروخ والذي إستهل حملته الإنتخابية بجولات طرق ابواب بقرية كفر منصور مسقط راسه بحضور مرشح الإئتلاف مصطفي النفيلي والدكتور جمال حجاج امين حزب الشعب الجمهوري بالقليوبية حيث دعا «ابو سريع» المواطنين للمشاركة واختيار المرشحين الاصلح لخدمة الوطن مؤكدا ان المشاركة في التصويت واجب وطني وان الناخب عليه إختيار 6 مرشحين من على المقاعد الفردية حتي لايبطل صوته واكد «ابو سريع» على ضرورة خروج الجميع شباب وشيوخ وسيدات للادلاء باصواتهم في هذا الاستحقاق الديمقراطى

وبدأ «ابو سريع» جولته الانتخابيه في مدينة طوخ وبعض القرى وعقد لقاء موسع بساحة الحاج صبحى حامد كبير عائلات طوخ والتقي «ابو سريع امام» بكبار عائلات مدينة طوخ وبعض القرى التابعه لها حيث أعلن الحضور الدعم الكامل والتاييد

وتعد مدينة طوخ والقرى التابعه لها من اهم المدن السياسيه في محافظة القليوبية من حيث الكتلة التصويتية واحد اكبر المعاقل السياسية بالمحافظه والتى سيكون لها تاثير كبير في ترجيح كفة مرشحى ائتلاف الاحزاب الوطنيه في مجلس الشيوخ

وفي القناطر أعلن مجلس حكماء قرية ابوالغيط الدعم الكامل والتاييد لمرشح تحالف الاحزاب الوطنية «سمير البيومي» رقم 2 رمز الكتاب في إنتخابات مجلس الشيوخ

وشهدت الدائرة تحركات لطرق الابواب من جانب «البيومي» في نطاق دائرة مركز القناطر الخيرية بقوة حيث تم استضافته في جلسة موسعة بساحة المهندس احمد الروبي امين حزب مستقبل وطن بعزبة الشيمي أحد الوحدات الحزبية بقطاع الوحدة المحلية بابو الغيط التقي خلالها بأعضاء وهيئات مكتب مستقبل وطن لعدد اربع وحدات حزبية بالقطاع ولفيف من كبار عائلات ابو الغيط

وفي بنها اطلقت المرشحة دعاء سلام عن حزب المؤتمر حملة طرق ابواب بقرية الرملة حيث التقت عددا من الاهالي والاسر لدعوتهم لمساندتها والمشاركة في الإنتخابات المقبلة وتراهن «دعاء» على قوة المراه والكتلة التصويتيه للسيدات والتى ظهرن في استحقاقات ديمقراطيه سابقه وتدعوهن للخروج والادلاء باصواتهن في انتخابات الشيوخ

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فيما بدا الدكتور عصام عزوز رئيس الرعاية الطبية للهيئة الوطنية للاعلام والمرشح مستقل لمجلس الشيوخ بالانطلاق من قريته مرصفا التابعه لمركز بنها إلى باقى قرى المحافظه لكسب تأييد الشباب وكتيبة الاعلاميين في كافة انحاء المحافظه لمساندته في مارثون الشيوخ ودعا «عزوز» الشباب والشيوخ للالتفاف حوله قائلا لهم «أمامكم ابن مرصفا عصام عزوز وقد ترشح لمجلس الشيوخ وينتظر مساندتكم ودعمكم