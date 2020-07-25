شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار عامل بأسيوط لعدم قدرته على علاج أطفاله: «تقى ورؤى توأم عنده 8 سنين» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى عامل حياته بسبب عدم قدرته على الوفاء بمصاريف علاج أطفاله الثلاث في محافظة أسيوط، فيما أعبنت وزارة التضامن الاجتماعي تدخلها لإنقاذ حياة الأطفال والتكفل بعلاجهم.

وقال محمد فكري، عضو فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، في مداخلة هاتفية مع برنامج يحدث في مصر تقديم الإعلامي شريف عامر على إم بي سي مصر، إن الوزارة أجرت بحث حالة لوضع الأسرة على الطبيعة.

وأضاف «فكري»: «الأب كان يمر بضائقة مالية وهو عامل بسيط، وتخلص من حياته علشان مش قادر يصرف على عياله ودي مآساة اجتماعية».

وأوضح أن أبناء العامل الراحل «طفل عمره 11 عاماً، وطفلتين تقى ورؤى توأم عمره 8 سنين ويعانونا من مرض نادر جداً يتكلف مبالغ علاج باهظة».

وتابع عضو فريق التدخل السريع بوزارة التضامن: «روحنا لقينا الأم بتتقاضى معاش 1030 جنيه والعلاج بياخد مبلغ كبير».

ولفت إلى أنه سيتم توقيع الكشف الطبي عليهم في مستشفى أسيوط الجامعي، غداً الأحد، بصبحة أحد المسؤولين عن منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، تمهيداً لإصدار قرار علاج على نفقة الدولة«، مشيراً إلى أنه»سيتم إدراجهم على معاش تكافل وكرامة، بجانب إصدار بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة«.

وكشف «فكري» أن الأسرة تقدمت بطلب سابق إلى وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير مبلغ إعانة، وتم توفيره بالفعل لكنه «كان بسيط جداً مش بيكفيهم».

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وأشار «فكري» إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت بتوفير مساعدة شهرية للأسرة عن طريق مؤسسة التكافل الاجتماعي.-