شكرا لقرائتكم خبر عن 34192 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية داخل 140 لجنة في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي طلبة الدبلومات الفنية ( تجاري ــ صناعي ـــ زراعي ) الاختبار التحريري للدور الاول 2020 حيث صرح أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية أن عدد الطلبة الذين لهم حق دخول الامتحان يبلغ 34192 طالب وطالبة موزعين على عدد 140 لجنة بنطاق محافظة المنوفية .

وقال سويد أن هذه الاختبارات تجرى وسط إجراءات وقائية واحترازية في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد بعد توفير كافة ادوات التعقيم والتطهير للجان حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين باللجان .

وناشد سويد جموع الطلبة بعدم تعريض أنفسهم للمسائلة القانونية حال محاولتهم استخدام المحمول أو أي وسيلة للغش داخل اللجنة حفاظا على مستقبلهم .

كان سويد قد شهد فجر اليوم بدء توزيع أسئلة الدبلومات الفنية وسط الاجراءات الامنية المشددة واطمئن على خطوط سير سيارات توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الاجابة .