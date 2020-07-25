شكرا لقرائتكم خبر عن 34192 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية داخل 140 لجنة في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يؤدي طلبة الدبلومات الفنية ( تجاري ــ صناعي ـــ زراعي ) الاختبار التحريري للدور الاول 2020 حيث صرح أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية أن عدد الطلبة الذين لهم حق دخول الامتحان يبلغ 34192 طالب وطالبة موزعين على عدد 140 لجنة بنطاق محافظة المنوفية .
وقال سويد أن هذه الاختبارات تجرى وسط إجراءات وقائية واحترازية في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد بعد توفير كافة ادوات التعقيم والتطهير للجان حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين باللجان .
وناشد سويد جموع الطلبة بعدم تعريض أنفسهم للمسائلة القانونية حال محاولتهم استخدام المحمول أو أي وسيلة للغش داخل اللجنة حفاظا على مستقبلهم .
كان سويد قد شهد فجر اليوم بدء توزيع أسئلة الدبلومات الفنية وسط الاجراءات الامنية المشددة واطمئن على خطوط سير سيارات توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الاجابة .
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
91,072
-
تعافي
31,970
-
وفيات
4,518
كانت هذه تفاصيل خبر 34192 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية داخل 140 لجنة في المنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.