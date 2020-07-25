شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الدبلومات نظام الخمس سنوات يبدأون امتحان اللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ طلاب الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات قبل قليل أداء امتحان مادة اللغة العربية من الساعة 10:00 - 12:30، حيث شهدت اللجان تأمين دخول الطلاب وتطبيق الإجراءات الاحترازية لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.

وانطلقت الامتحانات التحريرية الدور الأول للدبلومات الفنية اليوم السبت 25 يوليو 2020، وستنتهي الخميس 13 أغسطس 2020، وستجرى الامتحانات حسب الجداول المعلنة والسابق اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.

وأوضحت الوزارة أنه بناء على موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تأدية طلاب الدبلومات الفنية لامتحان مادة التربية الدينية بالمنزل، فسيتم تسليم ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بامتحان مادة التربية الدينية للطلاب بعد أداء امتحان مادة اللغة العربية، والتي ستجري يوم السبت 25 يوليو 2020، على أن يجيب الطالب على أسئلة التربية الدينية بالمنزل، ويقوم بتسليم كراسة الإجابة يوم الثلاثاء 28 يوليو 2020.

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ويؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام 776161 طالب وطالبة فى 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13/8/2020،.