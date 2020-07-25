شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رسميا الصين بريئة من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دراسة أجراها عالم الفيروسات وعلم الأحياء الدقيقة بجامعة ميلانو، البروفيسور كارلو فيديريكو بيرنو، إن "السلالة الأولى من فيروس كورونا التى انتشرت فى منطقة لومباردى الإيطالية لم تأت مباشرة من الصين، ولكن عن طريق بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وهولندا وسويسرا.

في هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل الدراسة الإيطالية التي تبرئ الصين من كورونا وتحمل فرنسا وسويسرا المسئولية.

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