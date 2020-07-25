شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بتعيين عدد من السفراء بديوان وزارة الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 388 لسنة 2020 بتعيين عدد من السفراء بديوان عام وزارة الخارجية. القرار رقم 390 لسنة2020 بمد خدمة السير محمد إدريس لمدة عام اعتباراً من 31 -5- 2020. Advertisements نشر القراران في الجريدة الرسمية.

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