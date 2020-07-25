نقابة الأطباء تنعى الشهيد الدكتور محمد عيد بعد وفاته بكورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور محمد عيد استشارى جراحة بمحافظة الدقهلية، الذى توفى فى العناية المركزة بمستشفى صدر المنصورة إثر إصابته بفيروس كورونا كوفيد 19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة، داعية الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء.

كان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد صرح أن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ3 آلاف إصابة، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.

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وأوضح الزيات أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والشهداء بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم بالأطباء المصابين وأسر الشهداء حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.

وأشار إلى أن الأعداد التى تصل إليها النقابة ويتم الإعلان عنها، هى أعداد حقيقية، لكن قد يكون عددا غير كامل، وهناك أطباء قد لا تصل إليهم اللجنة.