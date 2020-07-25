إزاى تختار أضحية سليمة وخالية من الأمراض؟ "علشان محدش يضحك عليك"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، عن امتلاك الوزارة خريطة لحصر الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية، منوها بتوافر خدمة "واتس آب" لتقديم أي شكوى للمواطنين من خلال " 01558626681"، "01558626682" فضلا عن الخط الساخن 19512.
وحول طريقة اختيار الأضحية السليمة والخالية من الأمراض، قال رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، فى لقاء على شاشة التليفزيون المصري، إن هناك عوامل ومؤشرات ظاهرية تدل على صحة الأضحية ومنها علي سبيل المثال:
- الرأس تكون متجهة إلى أعلى وليس أسفل.
- لا يوجد إفرازات في الأنف.
- اللسان خالى من التقرحات.لا دموع بشكل مكثف.
- عدم الإحساس بوجود عظام عند التحسس بمنطقة الرقبة والظهر.
- الكرش ليس ممتلاً أو متحجرًا.
- عدم وجود تقرحات او دمامل بجسم الحيوان.
- الحيوان نشيط وغير كسول.
- عدم وجود سيلان في القوائم الخلفية للحيوان.
- عند انتزاع الشعر أو الفرو من جسم الحيوان لا يخرج بسهولة.
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