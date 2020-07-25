شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تختار أضحية سليمة وخالية من الأمراض؟ "علشان محدش يضحك عليك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، عن امتلاك الوزارة خريطة لحصر الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية، منوها بتوافر خدمة "واتس آب" لتقديم أي شكوى للمواطنين من خلال " 01558626681"، "01558626682" فضلا عن الخط الساخن 19512.

وحول طريقة اختيار الأضحية السليمة والخالية من الأمراض، قال رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، فى لقاء على شاشة التليفزيون المصري، إن هناك عوامل ومؤشرات ظاهرية تدل على صحة الأضحية ومنها علي سبيل المثال: