شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تقرر تشكيل لجنة وزارية للإشراف على 4 معاهد في التجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم السبت، قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 1319 لسنة 2020، بشأن الاستيلاء المؤقت على 4 معاهد تابعة لجمعية الإنسانية للنهضة بالمجتمع في التجمع الخامس.

ونصت المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالى المنشور بالجريدة الرسمية على أنه يتم الاستيلاء المؤقت على المعاهد الأربعة التابعة لجمعية الإنسانية لنهضة المجتمع بالتجمع الخامس وهي : المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا . المعهد العالي للفنون التطبيقية . المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات . المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية.

واوضحت مادة 2 بالقرار أنه بموجب هذا القرار تتولى وزارة التعليم العالى إدارة المعاهد الأربعة ماليا و إداريا وترفع يد الجمعية صاحبة المعاهد الأربعة عن المعاهد كما تحرم من قائدة رأس المال و الربح خلال فترة الاستيلاء المؤقت وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة رقم 53 لسنة 1970 ولائحته التنفيذية .

ونصت مادة 3- على تم تشكل لجان من بعض العاملين بإدارات التعليم الخاص والتفتيش المالي والإداري و الشئون القانونية ، يسند إليهم مهمة الإشراف المالي والإداري على المعاهد الأربعة خلال فترة الاستيلاء المؤقت .

وقرر وزير التعليم العالى تشكل لجنة للإشراف المالي والإداري على معهدى الهندسة و التكنولوجيا والفنون التطبيقية من السيد شعبان الدمسيسى - مفتش مالي وإداري أول بالإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري ( رئيسا ) و محمد كمال الدين حسين - أخصائي قانون بالإدارة العامة للشئون القانونية ، و أحمد فاروق حسن طنطاوي أخصائي أول شئون مالية بالإدارة العامة لشئون المعاهد بالتعليم الخاص و سها عبد الجواد أبو الخير - بالإدارة العامة لشئون الطلاب والامتحانات بالتعليم الخاص .

كما قرر وزير التعليم العالى تشكل لجنة للإشراف المالي والإداري على معهد العلوم الإدارية والتجارة الخارجية ، و علوم الحاسب ونظم المعلومات من مجدى جمال إبراهيم - مفتش مالي وإداري أول بالإدارة العامة التفتيش المالي والإداري ( رئيسا ) ،و حسن عطا حسن عبد الفتاح - أخصائي قانون بالإدارة العامة للشئون القانونية ووليد محمد سالم - أخصائي أول بالإدارة العامة لشئون الطلاب والامتحانات بالتعليم الخاص ، و عبد الله حسنی رجب إبراهيم - أخصائي شئون مالية بالإدارة العامة لشئون المعاهد بالتعليم الخاص

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ونصت مادة 4 - يلتزم عمداء المعاهد المعينون من قبل الوزارة بتنفيذ تعليمات الوزارة في كل ما يتعلق بشئون المعاهد الأربعة وذلك في ضوء أحكام القانون والقرارات والقواعد المنظمة

مادة 5 - تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على المعاهد الأربعة حتى نهاية العام الدراسي على مجلس المعاهد العالية الخاصة للنظر في تجديد قرار الاستيلاء من عدمه وذلك في ضوء تقارير تقدم من اللجان المشرفة عن حالة المعاهد .

مادة 6 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الوقائع المصرية .