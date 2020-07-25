شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة امتحانات الدبلومات بالجيزة الصناعية يحذر الطلاب من حيازة المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر رئيس لجنة امتحانات الدبلومات بمدرسة الجيزة الثانوية الصناعية من حيازة الطلاب للتليفون المحمول خلال أداء امتحان مادة اللغة العربية والمقرر أدائه فى الثانية عشرة ظهرا ، كما وجه رئيس اللجنة الطلاب من التجمع أو محاولة الغش، وأوضح رئيس اللجنة خلال توجيه رسالة للطلاب أنهم سوف يتسلموا أسئلة امتحان مادة التربية الدينية ويتم الإجابة عنها فى المنزل مع إعادة تسليمها للجنة الامتحانات منتصف الأسبوع الجارى، كما وضع رئيس اللجنة أرقام جلوس الطلاب على مدخل اللجنة حتى يتعرف الطلاب على أماكن أداء الامتحان فى اللجان الفرعية داخل المدرسة.

وتنطلق الامتحانات التحريرية الدور الأول للدبلومات الفنية اليوم السبت 25 يوليو 2020، وستنتهي الخميس 13 أغسطس 2020، وستجرى الامتحانات حسب الجداول المعلنة والسابق اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.

وأوضحت الوزارة أنه بناء على موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تأدية طلاب الدبلومات الفنية لامتحان مادة التربية الدينية بالمنزل، فسيتم تسليم ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بامتحان مادة التربية الدينية للطلاب بعد أداء امتحان مادة اللغة العربية، والتي ستجري يوم السبت 25 يوليو 2020، على أن يجيب الطالب على أسئلة التربية الدينية بالمنزل، ويقوم بتسليم كراسة الإجابة يوم الثلاثاء 28 يوليو 2020.

وطالبت الوزارة الطلاب بأن يذهبوا إلى لجنة الامتحان قبل ميعاد امتحان اللغة العربية يوم السبت 25 يوليو بساعتين على النحو التالى:

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طلاب نظام الثلاث سنوات

ميعاد امتحان اللغة العربية من الساعة 12:00 – 2:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا الى لجان الامتحان بين الساعة 10:00 – 11:00 صباحًا.

طلاب نظام الخمس سنوات

ميعاد امتحان اللغة العربية من الساعة 10:00 - 12:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا إلي لجان الامتحان بين الساعة 8:00-9:00 صباحًا.

ويؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام 776161 طالب وطالبة فى 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13/8/2020.