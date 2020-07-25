شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار استضافة مقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 120 لسنة2020 بشأن الموافقة علي الاتفاق بين جمهورية مصر العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن استضافة مقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع، والموقع في أسوان بتاريخ 11-11-2019.ونشر القرار في الجريدة الرسمية

وكان وزير الخارجية سامح شكرى وموسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، وقعا على اتفاقية استضافة مصر لمقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات، وذلك على هامش فعاليات منتدى أسوان للتنمية والذى عقد في مدينة أسوان ديسمبر 2019، ويستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019.

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